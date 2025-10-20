⭕4-4 Borussia Dortmund

Juventus'ta teknik direktör Igor Tudor için tehlike çanları çalıyor.Tudor'un ekibi Juventus, pazar günü Como'ya deplasmanda mağlup oldu ve ligde sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Juventus, bu mağlubiyetle ligde tüm turnuvalarda son altı maçında galibiyetten uzak kaldı.İtalyan medyasında yer alan habere göre, Juventus, Hırvat teknik adam konusunda henüz kesin kararını vermedi. Ancak Tudor'un geleceği için Real Madrid ve Lazio maçlarının belirleyici olabileceği belirtildi.Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Real Madrid'e konuk olacak. Tudor'un ekibi, Devler Ligi dönüşü ise ligde Lazio deplasmanına konuk olacak.Juventus'un başına bu yılın Mart ayında geçen Tudor, İtalyan ekibinde toplamda 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.