Igor Tudor'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü!

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti.

calendar 13 Haziran 2025 10:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Igor Tudor'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü!
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Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili konuştu.

Hırvat teknik adam, milli futbolcudan övgüyle bahsetti ve, "Gol atmayı ve asist yapmayı bilen oyuncular var, en çok öne çıkan oyuncular onlar. Ama Kenan Yıldız gibi hem gol atan hem de iyi oynamanızı sağlayan 9 ve 10 numara karışımı oyuncular çok azdır. Böyle bir oyuncuyu bulduğunuzda onu elinizde tutmanız gerekiyor." dedi.

Juventus'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

Juventus'un yeni sözleşme imzalamak istediği 20 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibi ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.


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