Igor Tudor: 'Bir daha asla birinin yardımcısı olmam'

Juventus'ta teknik direktör Pirlo'nun asistanlığını yapan Igor Tudor, ayrılığın ardından ilk kez konuştu.



Tudor itiraflarla dolu açıklamasında, "Zor bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi başardık ve kupayı kazandık ama yine de bizi yolladılar. Bu yanlıştı. Ayrıca bir daha asla kimsenin asistanlığını yapmayacağıma bir kez daha emin oldum" diyerek sözlerine başladı.



Juventus'ta asistan antrenörlük görevine nasıl getirildiğini şu sözlerle anlattı: "Beni arayıp görev teklif eden Pirlo'ydu. Kendisine sunulan 5 asistan arasından beni istemiş. Ben teknik direktörlük yapmama rağmen kabul ettim çünkü bu Juventus'tu. Daha sonra Baronio'yu ve bir analisti getirdiler ve hepimiz aynı seviyeye geldik. Bu adil değildi çünkü ben aslında teknik direktördüm" diye konuştu.



Son olarak 2012'de Hırvatistan Milli takımında Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan Tudor, daha sonra teknik direktörlüğe adım atmıştı. sırasıyla Hajduk ve PAOK deneyimleri sonuunda Türkiye'ye gelen Tudor önce Karabükspor'da 1 yıl geçirdi, daha sonra Galatasaray'ın 10 ay teknik direktörü oldu. Sonra İtalya'da Udinese'nin başına geçen Tudor Hajduk Split'in hocasıyken görevini bırakarak Juventu'a ayardımcı antrenör oldu.



