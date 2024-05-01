İEÜ ve İZVAK'dan İzmir futbolu için proje

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), futbolun şehir üzerindeki etkilerini bilimsel bir perspektiften ele almak için güçlerini birleştirdi.



İmzalanan resmi sözleşme ile başlatılan proje, İzmir futbolunun şehre sağladığı ekonomik, kültürel ve sosyal katkıları detaylı bir şekilde inceleyecek. Proje, İEÜ EKOKENT Araştırma ve Uygulama Merkezi çatısı altında yürütülecek. Proje ekibi; sosyoloji, iletişim, ekonomi ve şehir planlama gibi alanlarda uzman 7 akademisyenden oluşacak. Ekip, mevcut verileri analiz ederek ve saha çalışmaları yaparak İzmir futbolunun kente olan katkılarını çeşitli yönleriyle değerlendirecek.



Bilimsel çalışma futbol kulüplerinin İzmir'in marka değerine, tanınırlığına ve ekonomisine olan katkılarını artırmayı amaçlayacak. 8 ay sürecek olan projenin sonunda elde edilen bulgular, ilgili tüm paydaşlarla paylaşılacak ve İzmir futbolunun daha da geliştirilmesi için stratejik projeler geliştirilecek. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, projenin önemine dikkat çekerek, İzmir'in sporda önde gelen şehirlerden biri olduğunu ve üniversite olarak böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



KULÜPLER ŞEHİR İÇİN DEĞER



İZVAK Başkanı Ali Erten ise İzmir'deki futbol kulüplerinin şehir için ne kadar büyük bir değer olduğunu bilimsel verilerle ortaya koymak istediklerini belirtti. Türkiye profesyonel futbol liglerinde İstanbul'dan sonra en çok takımı olan şehrin İzmir olduğunu belirten Erten, çalışmanın İzmir için büyük önem taşıdığını ve elde edilecek verilerin kent yöneticileriyle, kulüplerle ve sponsorlarla paylaşılacağını dile getirdi. İZVAK Başkan Vekili Talat Papatya, İzmir'deki futbol kulüplerinin şehrin marka değerine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, bu projenin İzmir'in gelişimi için atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi. Papatya, Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinin bu pozitif enerjiyi daha da artırdığını ekledi.





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