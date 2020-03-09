iddaa oranları açıkladı: Favoriler, sürprizler...

GALATASARAY FAVORİ

iddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak ve ligin kaderini belirleyecek 2 maçın oranlarını belirledi.15 Mart Pazar saat 16.00'da Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Akyazı'da oynanacak maçın favorisi 2.00 oranıyla Trabzonspor gösterildi. Beraberlik için 2.55 oran ayrılırken, beraberliğe ise 2.55 verildi.Aynı gün bu kez 19.00'da Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşılaşacak. Ev sahibi Galatasaray, 1.65'lik oranıyla favori ilan edildi. Beraberlik için 3.25, Beşiktaş galibiyet içinse 3.55 oranlar açıklandı.Öte yandan Galatasaray, Beşiktaş karşısına 5 yıl aradan sonra ilk kez 1.65 ve altında bir oranla favori olarak çıkacak. 24 Mayıs 2015'teki derbiyi, Galatasaray 2-0'lık skorla kazanmıştı.