Icardi krallığı değil şampiyonluğu düşünüyor!

Galatasaray'ın hedefe yürüyüşü tam gaz devam ediyor.
İkinci devrede oynadıkları 13 maçı da kazanan Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular 24. şampiyonluk hedefine kilitlenmiş durumda. Bunu en iyi gösteren isimlerin başında ise Mauro Iardi geliyor.
Kariyerinde iki gol krallığı bulunan Arjantinli süper yıldız, Edin Dzeko ile girdiği krallık yarışını değil şampiyonluğu düşündüğünü hemen her hareketiyle gösteriyor.
LİDERLİĞİNİ GÖSTERDİ
Ligin son dört haftasında beş gol-iki asist üreterek 'şampiyonluk mod'unu açan Icardi, her fırsatta "Gol krallığı önemli ama her şeyden önemli olan Galatasaray'ın kazanması" ifadelerini kullanıyor.
Takım arkadaşlarıyla yakından ilgileniyor. İdmanlardaki istekli tavırlarıyla takıma liderlik ediyor. 19 golünün yanında 7 de asisti bulunan Tangocu, Okan Buruk'un da en büyük yardımcılarından biri olarak kritik haftalarda sorumluluktan kaçmıyor.
AVRUPA'DA İLK 10'DA
Mauro Icardi, Avrupa'nın en iyi 10 liginde en çok skor katkısı veren futbolcular arasında. Sıralamaya Süper Lig'den sadece Mauro Icardi girebildi. Arjantinli yıldız, tüm kulvarlarda 26 gol ve 10 asistle toplam 36 kez skora katkı yaptı. Zirvede ise 52 gol katkısıyla (36 gol ve 16 asist) Sporting'den Viktor Gyökeres var.
İkinci devrede oynadıkları 13 maçı da kazanan Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular 24. şampiyonluk hedefine kilitlenmiş durumda. Bunu en iyi gösteren isimlerin başında ise Mauro Iardi geliyor.
Kariyerinde iki gol krallığı bulunan Arjantinli süper yıldız, Edin Dzeko ile girdiği krallık yarışını değil şampiyonluğu düşündüğünü hemen her hareketiyle gösteriyor.
LİDERLİĞİNİ GÖSTERDİ
Ligin son dört haftasında beş gol-iki asist üreterek 'şampiyonluk mod'unu açan Icardi, her fırsatta "Gol krallığı önemli ama her şeyden önemli olan Galatasaray'ın kazanması" ifadelerini kullanıyor.
Takım arkadaşlarıyla yakından ilgileniyor. İdmanlardaki istekli tavırlarıyla takıma liderlik ediyor. 19 golünün yanında 7 de asisti bulunan Tangocu, Okan Buruk'un da en büyük yardımcılarından biri olarak kritik haftalarda sorumluluktan kaçmıyor.
AVRUPA'DA İLK 10'DA
Mauro Icardi, Avrupa'nın en iyi 10 liginde en çok skor katkısı veren futbolcular arasında. Sıralamaya Süper Lig'den sadece Mauro Icardi girebildi. Arjantinli yıldız, tüm kulvarlarda 26 gol ve 10 asistle toplam 36 kez skora katkı yaptı. Zirvede ise 52 gol katkısıyla (36 gol ve 16 asist) Sporting'den Viktor Gyökeres var.