Icardi, gollerine devam ediyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı.
Alanya Oba Stadı'ndaki maçın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonları buldu. Mücadelede gol perdesini 23. dakikada Mauro Icardi açtı. Sarı-kırmızılılar, ilk devreyi 1-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip tehlikeli pozisyonlar yakalasa da Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapadı. İkinci yarıda başka gol olmadı ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı.
Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı üst üste 7 maçta da galibiyet aldı ve 21 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 9 puanlık fark yakaladı.
Alanyaspor ise 7. maçında 2. yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.
6 MAÇTA 5 GOL!
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerini sürdürdü.
Arjantinli yıldız, 2. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.
Son olarak Alanyaspor ağlarını da sarsan Icardi, 4'ü üst üste olmak üzere 6 müsabakanın 5'inde rakip fileleri birer kez havalandırdı.
