26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-1
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
3-1
26 Eylül
Rodez-Pau
1-2
26 Eylül
Nancy-Reims
0-1
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-0
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
4-0
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
2-188'
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
1-1
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
3-2
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
1-2
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-0
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1

Icardi, gollerine devam ediyor!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, bu sezon ligde 6 maçta 5 kez ağları havalandırdı.

calendar 26 Eylül 2025 23:07
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Icardi, gollerine devam ediyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı.

Alanya Oba Stadı'ndaki maçın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonları buldu. Mücadelede gol perdesini 23. dakikada Mauro Icardi açtı. Sarı-kırmızılılar, ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip tehlikeli pozisyonlar yakalasa da Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapadı. İkinci yarıda başka gol olmadı ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı.


Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı üst üste 7 maçta da galibiyet aldı ve 21 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 9 puanlık fark yakaladı.

Alanyaspor ise 7. maçında 2. yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.

6 MAÇTA 5 GOL!

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerini sürdürdü.

Arjantinli yıldız, 2. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.

Son olarak Alanyaspor ağlarını da sarsan Icardi, 4'ü üst üste olmak üzere 6 müsabakanın 5'inde rakip fileleri birer kez havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
