Icardi'den 82 gün sonra bir ilk

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 82 gün sonra akan oyunda gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Icardi'den 82 gün sonra bir ilk
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16 Şubat 2024 00:07
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sparta Prag'a attı golle sarı-kırmızılı formayla 82 gün sonra akan oyunda gol sevinci yaşadı.

Icardi, penaltılar haricinde son golünü Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım 2023'te yapılan Corendon Alanyaspor mücadelesinde attı. Sonrasında Süper Lig'deki Yukatel Adana Demirspor ve İstanbulspor mücadelelerinde penaltıdan gol bulan Icardi, 82 gün sonra akan oyunda golle tanıştı.

Mauro Icardi, bu sezon resmi müsabakalardaki gol sayısını 19'a çıkardı.

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