Icardi 1 maç ceza aldı

PFDK, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin 1 maç ceza aldığını açıkladı.

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Icardi 1 maç ceza aldı
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26 Şubat 2024 12:38
Son güncelleme 26 Şubat 2024 13:03
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında 'rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti sebebiyle' 1 maç ceza aldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

DERBİDE SAHADA
Bu akşam (pazartesi günü) oynanacak Antalyaspor maçında cezasını çekecek olan Mauro Icardi, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde ise sahadaki yerini alabilecek.

İŞTE GEREKÇEDE YER ALAN FDT MADDELERİ

PFDK, Mauro Icardi'ye verilen 1 maç cezanın gerekçelerini belirttiği Futbol Disiplin Talimatnamesi maddeleri
 
41-1-a: TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren futbolculara 2 ila 5 men cezası.
 
35-4: Disiplin ihlalinin özelliklerine göre, öngörülen cezaya ilaveten ödüllerin iadesi veya para cezası verilebilir. Futbolculara ve lig statülerinde belirtilen sahaya girebilecek kişilere, Süper Lig için 39.000.-TL'den 195.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.
 
12: Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir.
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