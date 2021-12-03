Ibrahima Konate: 'Ronaldo'nun da iki kolu, iki bacağı var'

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Kırmızılar'a transferi ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.



Liverpool'dan teklif geldiğinde inanmadığını dile getiren Fransız futbolcu, "Dürüst olmam gerekirse Liverpool'dan teklif geldiğinde inanmamıştım. Ancak Klopp ile konuştuktan sonra "Oh" çektim. Eskiden FIFA oynadığımda hep Liverpool'u alırdım. Şaşkındım. Çok mutluydum ama kimseye söyleyemiyordum. Çünkü hala Leipzig ile çok önemli maçlarım vardı." ifadelerini kullandı.



Manchester United ile oynadıkları maçta Cristiano Ronaldo ile karşılaşmasını anlatan Konate, "Cristiano Ronaldo'yu görünce şaşırdım, çünkü dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ama o da benim gibi iki kolu ve iki bacağı olan bir insan." dedi.





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