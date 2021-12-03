Ibrahima Konate: "Ronaldo'nun da iki kolu, iki bacağı var"

Liverpool'un stoper oyuncusu Ibrahima Konate, Cristiano Ronaldo için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ibrahima Konate: 'Ronaldo'nun da iki kolu, iki bacağı var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2021 16:48
İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Kırmızılar'a transferi ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Liverpool'dan teklif geldiğinde inanmadığını dile getiren Fransız futbolcu, "Dürüst olmam gerekirse Liverpool'dan teklif geldiğinde inanmamıştım. Ancak Klopp ile konuştuktan sonra "Oh" çektim. Eskiden FIFA oynadığımda hep Liverpool'u alırdım. Şaşkındım. Çok mutluydum ama kimseye söyleyemiyordum. Çünkü hala Leipzig ile çok önemli maçlarım vardı." ifadelerini kullandı.

Manchester United ile oynadıkları maçta Cristiano Ronaldo ile karşılaşmasını anlatan Konate, "Cristiano Ronaldo'yu görünce şaşırdım, çünkü dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ama o da benim gibi iki kolu ve iki bacağı olan bir insan." dedi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.