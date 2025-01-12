İbrahim Kutluay: "Fenerbahçe Beko, Final-Four yapacaktır"

Basketbol yorumcusu İbrahim Kutluay, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki durumunu değerlendirdi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İbrahim Kutluay: 'Fenerbahçe Beko, Final-Four yapacaktır'
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12 Ocak 2025 13:26
Basketbol yorumcusu İbrahim Kutluay, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki durumunu değerlendirdi.

"FENERBAHÇE, FINAL-FOUR YAPAR"

HT Spor'a konuşan Kutluay, "Fenerbahçe Beko takımını beğeniyorum. Her türlü zorluğa rağmen çok iyi bir kadroya sahip. Birçok sakatlık oldu. Buna rağmen saha avantajını alırsa Final-Four'a kalma ihtimali bile yüksek." sözlerini sarf etti.

"O KADAR PROFESYONEL DEĞİLİM"

Öte yandan Fenerbahçe'de forma giydiği döneme dair konuşan Kutluay, "Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynayamazdım. O kadar da profesyonel değilim. Fenerbahçe'ye ben 10 yaşında futbolcu olarak girdim. Fenerbahçeli olmak benim için çok özel. Ben her gittiğim yerlerde Fenerbahçeli olduğumu hiç saklamadım." ifadelerini kullandı.
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