İbrahim Kutluay: 'Fenerbahçe Beko, Final-Four yapacaktır'

Basketbol yorumcusu İbrahim Kutluay, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki durumunu değerlendirdi.



"FENERBAHÇE, FINAL-FOUR YAPAR"



HT Spor'a konuşan Kutluay, " Fenerbahçe Beko takımını beğeniyorum. Her türlü zorluğa rağmen çok iyi bir kadroya sahip. Birçok sakatlık oldu. Buna rağmen saha avantajını alırsa Final-Four'a kalma ihtimali bile yüksek." sözlerini sarf etti.



"O KADAR PROFESYONEL DEĞİLİM"



Öte yandan Fenerbahçe'de forma giydiği döneme dair konuşan Kutluay, "Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynayamazdım. O kadar da profesyonel değilim. Fenerbahçe'ye ben 10 yaşında futbolcu olarak girdim. Fenerbahçeli olmak benim için çok özel. Ben her gittiğim yerlerde Fenerbahçeli olduğumu hiç saklamadım." ifadelerini kullandı.