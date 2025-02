İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk'te açıklamalarda bulunuyor. Aktarıyoruz. SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ



İbrahim Hacıosmanoğlu: "Öncelikle bizi izleyen Türk halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."İbrahim Hacıosmanoğlu: " Galatasaray 'la düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok. Galatasaray'la problemim hiç olmadı ve olmayacak. Kişilerle, kurumları ayırdık. İmtiyaz bekleyenler, rahatsız oluyorsa, bu benim sorunum değil. Biz eşit olmaya devam edeceğiz. Bunu Galatasaray için söylemiyorum, genel olarak böyle."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Benim bagajım yok, kafamın arkasında plan yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım! Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız! Fenerbahçe ya da başka bir takım... Benim bünyem kabul etmez! Allah, bana öyle bir forma rengi vermiş ki, kessen bordo-mavi akar!"İbrahim Hacıosmanoğlu: "Herkese eşit mesafedeyiz! Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin! Yanlış yaptığımızı düşünmüyorum."İbrahim Hacıosmanoğlu: "İnsanların açıklarını aramak ve bir şeyleri ortaya koymak gibi bir niyetimiz yok. Mali Genel Kurul'da tablo olumlu olarak 5.9 milyondu. Ama sonra baktık ki öyle değil! Orada manipülasyon var. Rakamlarda oynanmış ve Genel Kurul'a borçsuz çıkmak istemişler. Yeni bir Bağımsız Denetleme Kurulu ile anlaştık ve raporları düzenlendiler. Konuyu devlet makamlarına ilettik ve konu yargıda. TFF'de gereksiz personel vardı, onun adamı, bunun adamı... Hepsini çıkardık. Telefon açanlar oluyor ama gereksiz olanları çıkartıyoruz.""Başkan olduğunuz sürece yabancı hakem olmayacağını söylediniz ama derbiye yabancı hakem gelecek. Ne söyleyeceksiniz?"İbrahim Hacıosmanoğlu: "600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarız, maç mı yönetemeyeceğiz diye konuştum. İnsani hatayı kabul ederim ama bir pozisyonu iki kez izlediğimde, durumu anlıyorum. VAR'da hatayı kabul etmem, ama VAR'da hatalar arttı. Hiçbir kulübün talebiyle VAR'a yabancı gelmedi. Devre arası seminerde 'Size sahip çıktım, gelirlerinizi arttırdım ama benim başımı öne eğdiniz ve VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek' dedim. Bunu devre arası söyledim. 'Sahada da adaleti sağlamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Bunları hakemlere söyledim."İbrahim Hacıosmanoğlu: "25 senenin birikintisi var, temizlik kolay değil. Bize üç ay biçtiler, sonra altı ay biçtiler ama biz buradayız! Bir hakem 'Bunlar 2-3 ay sonra gider' diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar aidiyet duygusu olarak içlerinde bağlı oldukları insanlar var! Bizim kazanacağımızı zaten düşünmediler! 'Bunlar gider, ağabeylerimiz gelir' diye düşünüyorlar herhalde. Eski sistemi bozuyoruz ve onun sancıları var. Yok o hakem arkadaş böyle konuşabilir mi?"İbrahim Hacıosmanoğlu: "Geçen hafta seminerde 'O güvendiğiniz ağabeylerinize güvenmeyin' dedim. Onlar azınlıkta. Burada bizi genel kurul seçti, Allah canımızı almadığı sürece şu an buradayız! Atamayla gelmedik, genel kurula kadar buradayız!"İbrahim Hacıosmanoğlu: "Hakemler korkuyor! Neden korktuklarını soruyorum! Gördüğün bir şeyi neden çalmazsın? Allah'tan başka büyük yok! Camianın büyüklüğünden korkuyor, etkileşimden korkuyor! Aidiyet duygusu var, ondan çekiniyor! Çok önemli bir hakem 'Başkana göre hareket edeceğiz ama kalacaklar mı, gidecekler mi? Belli değil' diyor. Bu diyen bir hakem."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Bizden önceki federasyonlar, kendi iradesiyle bu işi yönetmedi! Dışarıdan müdahaleler vardı. Hakemler de ondan dolayı 'Bunlar gidecek' diyor. Demek bir yerden bu gücü alabiliyor."İbrahim Hacıosmanoğlu: "UEFA Hakem Kurulu Başkanı, daha önce bizde de çalışmıştı... 'Bu ayrılan hakemlerde tecrübeli isimler var' dedi. Ben de 'İşimize karışma! En iyi arkadaşınız Cüneyt Çakır, Avrupa'da top model ama Türkiye'de güce göre hareket ediyor. Trabzonspor-Galatasaray maçında Denayer voleybol oynar gibi müdahale etti 'Yürü, yürü' dedi. O yüzden karışma dedim' ve sonra durdu."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Bize yabancı hakem için hiç başvuru olmadı. MHK atamaları yapıyor ve bizden onay istiyor. Kulüplere göre karar veremeyiz, o zaman gelip kendileri yönetsin! Onlara verdik atamaları, hâlâ alacaklar. Hakemler 'Toplumun sizi eleştirmesin, sizi korumak adına yabancı hakem getireceğiz' dedik. Onların da sıkıntısı yok. Sanki Slavko Vincic ayarlanmış bir şekilde geliyor!"İbrahim Hacıosmanoğlu: "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, birçok ülke ile bir hafta önce yazışmalara başladı. İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, Bosna Hersek, Slovenya ve Romanya ile yazışmalar mevcut. İngiltere yurt dışına hakem vermediğini söyledi. Hollanda, hakem ile görüştü ve geleceğini söyledi. Ancak federasyon, hakem kurulu ile konuştu. Hatta Hollanda Federasyon Başkanı misafirimiz oldu bugün. 'Mart'a kadar bizde de sorunlar var, hakem veremiyoruz' dedi ve özür diledi."İbrahim Hacıosmanoğlu: "MHK Başkanı, salı sabahı Bosnalı hakem ile Slovenya hakemin kaldığını söyledi. 'Bosnalı hakeme gidersek, Edin Dzeko var ve sıkıntı olabilir' dedim. Sonra Slovenyalı hakemi seçtik. İlk ziyaretimi başkan olduğumda Slovenya Federasyon Başkanı'na yapmıştım ve salı günü hemen görüştük. O da kabul etti. Aleksander Ceferin ile daha önce görüşüp, anlaşsak bu kadar yazışma yapar mıyız? Hollanda Federasyon Başkanı ile birlikte bile görüştük."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Ceferin ile geçen hafta üç saat görüştük ama İstanbul'da açılacak temsilcilik için konuştuk. Nisan ayı gibi açılacak, ana konu bu. Ceferin 'Türkiye'de bu kadar hakemleri neden eleştiriyorlar' dedi. Rosetti'yi çağırdı ve 5 büyük ligdeki hakem hatalarını istedi. Enteresan bir şey, en az hata Türkiye'de! Rakamlar bunlar! Sanki Türkiye'de iki takımdan başka takım yok, iki takım için ülke futbolunu mu feda edeceğiz!"İbrahim Hacıosmanoğlu: "Slavko Vincic, şu an en iyi hakemlerde biri. Türkiye'ye operasyon yapmaya mı geliyor? Bütün geleceğini Türkiye'de bir maçta bitirecek, öyle mi?"İbrahim Hacıosmanoğlu: "Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin masanı yok! TFF bir tarafta, UEFA Başkanı bir tarafta... Acun Ilıcalı, Slovenya'dan yarışmacı alabilir, cazip gelir yapar. Bu UEFA'ya, TFF'ye hakaret! herkesin, herkesle resimler var. Bu kadar büyük saçmalık olur mu? Herkes sağ duyulu olmalı, kafamızın arkasında bir plan yok. Adil ve eşit bir şekilde devam edeceğiz."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Galatasaray ile sorunum yok ve asla da olmaz. Herkes, Fenerbahçe ile sorunum olmasını bekledi. Benim tarzım farklıydı, her başkan gibi değildim. Ama başkan olduğumdan beri eski defterleri kapattık. Galatasaray'ı yönetenler, beni Fenerbahçe ile yakın göstermek istiyor. Diyarbakır'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, herkese aynı şekilde yakınız."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Türk hakemlerle operasyon yapmadık, uluslararası operasyon yapıyoruz, öyle mi? İnsanda vicdan olur. Trabzon'da bana küfür ediliyor, operasyon yapsam, kendi takımıma yaparım. Ailemden ölmüş insanlara küfür ediliyor. Trabzonspor, 1-2 maç kazandı da küme düşme hattından uzaklaştı. Biz, herkese eşit mesafedeyiz. Trabzonspor ve Sivasspor'un hali ortada. Dokunmak istesek, onlara dokunurduk! Ama yapmayız, bizde Allah korkusu var!"İbrahim Hacıosmanoğlu: "Galatasaray camiasını bana düşman etmek istiyorlarsa, benim düşmanım çok. Çocukluktan beri düşmanım var. Ben yanlış yapmıyorsam, bana düşman olsan ne olur? Sen, bana zarar veremezsin! Yanlış yaptığım ispatlandığı gün, o koltukta oturmam."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Üzülüyorum, aynı dönemde başkanlık yaptık... Dursun Başkanı, Dursun ağabeyi 10 seneden fazladan beri tanırım. Bize karşı tavır alması anlaşılır gibi değil."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Pazartesi günü iki kulübe yazı yazdık. Daha önce dört kulüp başkanı ile üç saat kahvaltı yaptık, herhalde bu da ilktir. Davetiye sonrası Genel Sekreter Eray Yazgan, Mecnun Başkanı aradı ve 'Salı divan kurulu var, çarşamba olması mümkün mü?' dedi. Sonra Fenerbahçe'ye sorduk ve onlar da çarşamba gününü kabul etti. Eray Yazgan'a Mecnun Başkan haber verdi ve anlaşıldı. Sonra bunun duyurusunu kamuoyuna yapmakta ne sıkıntı var? Rizespor maçından önce yapılmış bu açıklama... Bu açıklamada ne zarar var? Sizin Genel Sekreteriniz tiyatro çeviriyorsa, bunun sorumlusu biz değiliz."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Dursun Özbek ile salı akşamı konuştuk ve güzel konuşma geçti. 'Bizim, seninle problemimiz yok, rakiple ilgili problem var' dedi. 'Dostluktan başka bir şey yapmadım, bizi niye katıyorsun?' dedim. Sonra Dursun Özbek 'Bizim Giresun'da bir atasözü var, eşeğini dövmeyen, semerini döver' dedi ve ben de anlamını sormadım. Bir mesele yok yani aramızda."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Toplu algılarla yönlendirmek iyi değil! İş başka boyuta gidiyor. Açıklamalar inanılmaz. 'Bugün geldiğimiz seviyeye baktığımızda hem Türkiye, hem de Türk futbol ailesinde dostluk olmasını isteyenlerin başında ben gelirim' diyor. Sonra 'Göstermelik tavırlara ihtiyacımız yok. Kardeşi kardeşe düşman eden, toplumsal olaylara yol açacak bir şeylerin içine girmemek lazım' diyor. Şimdi bak konu ülke meselesine girdi. Burada rakibinin Türkiye'de kaos çıkarmaya, milleti bölmeye çabaladığını söylüyor. Bu beni ilgilendirmez. Milletin ve devletin yanında olduklarını söylüyor, teşekkür ediyoruz. Rakibine söylesin, cevabını onlar versin. Ama devamında, bizi bu değirmene su taşımakla suçluyor."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Açıklamalarda 'Bir takımın federasyon başkanı olmayın, millete, devlete ve iktidara karşı olmayın' diyor. Bizi, Ali Koç ile bu işe katmaya çalışıyor. Şimdi iş nereye gidiyor... Arka planda hakemler üzerinden 'birtakım şeyler oynanıyor diyoruz' ya. Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın olduğunu söyleyenler de bu işin içinde. Burada bir yapı var. Ali Koç ile beni iktidara karşı gösteriyor. Cumhurbaşkanı için 'Allah, benden alsın, ona versin canımı' demişim. Bu ülke 2013'te bağımsız olmak istediğini söylediği için bu sıkıntılara girdi, bunlara şahidim. 2025'te savunma sanayisinde ne duruma geldik, gençler bilsin. Siz, beni bu işlere katamazsınız! Cumhurbaşkanı'nın hem kardeşim, hem askeriyim. Görevde olsun veya olmasın, ölene kadar bu devam. Arkanızdaki akıl hocaları ile bu hesabı yapıyorsanız ve bu işlere kalkıyorsanız... Benim başka bir planım yok. Beni bilen biliyor, bu iftiralar bana tutmaz."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Daha önce yaptığım açıklamalar için kendime kızdım. Dostun ile selamı, sabahı kesersen, tokattan daha beter bir şeydir. Kurullarım var, Dursun Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin %10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkalık görevimi bırakacağım! İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Galatasaray'ın Slavko Vincic için başvurusu oldu. MHK'nın talimatı yerli hakem üzerine yapılmış. Yabancı hakemler, yönetim kararı ile geliyor. Geçen sene VAR hakemi nasıl geldi? Yönetim kurulu kararıyla, neden itiraz etmedin? Bu sene VAR'a yabancı hakem aynı şekilde geldi, ne fark var."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Temelde tek hedefimiz, hakem yapısını iyi bir seviyeye getirmek. Önümüzdeki sene kendi evlatlarımızla ligi sürdürmek. Dünyanın en iyi hakemlerinden birini getirdik, yapmasın yani bir hata. Onu da olursa, UEFA'ya söyleriz. İki güzide kulübümüz maç yapacak, hak eden kazansın. Hak eden şampiyon olsun."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Murat Sancak, Galatasaray maçında aradı ve 'Takımı sahadan çekeceğim' dedi. Aradım ama telefonu kapatmıştı. Kendine göre doğru bir tepki olarak gördü. Hemen talimatı değiştirdik. Mevcut senedeki cezaların yanı sıra, bir sonraki sene de -9 puanla başlayacaksın."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Galatasaray'ın 46 başvurusu neye göre, o da belirsiz. Yönetim Kurulu olarak karar aldık, bundan sonra konuşulan pozisyon yayınlanacak. VAR odasının canlı yayınlanmasını da istedim ama talimata uymuyormuş. VAR'ı da izlesin insanlar, ne konuşuyorlar, duysunlar."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Konyaspor-Kayserispor maçında VAR hakemi yabancı. 'Pozisyonu defans oyuncusundan çizme, atak oyuncusundan çiz diyor. Zaten görüntülerde de ofsayt yok. İki kez söylüyor ama çizgiyi defans oyuncusundan çiziyor ve gol iptal oluyor. Bunu yapan şirket var, o arkadaşı bir daha göndermemelerini söyledik. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum, oranın hakimi olan hakemi dinlemiyorsun! Federasyona bir kazık olsun işte, ne olabilir işte!"İbrahim Hacıosmanoğlu: "İllegal yayını ortadan kaldırmak için çalışmalar var."İbrahim Hacıosmanoğlu: "TV'de yorum yapan eski hakem arkadaşlardan biri kaç kez MHK Başkanı olmak istedi. Ama ekranda 'Benim öyle bir talebim yok' diyor. O çok konuşan eski hakemler, bir de kendi kararlarını çıkarsınlar, baksınlar bakalım."İbrahim Hacıosmanoğlu: "İngiltere modelini aldık ve talimatları değiştirdik. TFF'nin herhangi bir kurulu ile ilgili konuşursanız, hak mahrumiyeti ve para cezaları ağır. Beşinci kez ceza alırsanız, yöneticiliğiniz düşecek. Biraz ahlaklı olalım, bütün günah hakemlerin sırtında değil. Ben başkanların ceza almaması için söz verdim ama bu işi beraber toparlayacağız. 6222 sayılı kanun üzerine çalışıyoruz, yaptırımlarla bir şeyleri düzelteceğiz."İbrahim Hacıosmanoğlu: "Önümüzdeki sene harcama limitlerinde %30 sapma payı olmayacak. Ayrıca sponsorluk 100 Milyon Dolar olabilir ama kasaya giren para 20 Milyon Dolar ise bunu kullanabilirsin. Kasaya girmeyen paradan limit olmaz."