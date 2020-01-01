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"Ibaka, Lakers'a mükemmel bir katkı olurdu..." iddiası

Bir NBA genel menajeri, LA Clippers forveti Serge Ibaka'nın, Los Angeles Lakers kadrosuna mükemmel bir katkı olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA genel menajeri, LA Clippers forveti Serge Ibaka'nın, Los Angeles Lakers kadrosuna mükemmel bir katkı olabileceğini söyledi.

İsmini vermeyen GM, Heavy.com'dan Sean Deveney'e, Ibaka'nın neden Lakers'a uyduğunu ve tam da ihtiyaç duydukları şey olduğunu şöyle belirtti:

"İş yapan adamlar açısından bakıldığında, tam da takımın (Lakers) ihtiyaç duyduğu türden bir uzun. Onunla daha önce ilgilenmişlerdi ve tekrar ilgi göstereceklerdir.

Sağlıklı olduğunda, pivot veya uzun forvet pozisyonunda mükemmel bir ilk beş oyuncusu. Ligdeki benchler arasında en iyi uzunlardan biri. Geçtiğimiz yıl gerçekten güvenilir bir üçlük tehdidiydi.

Lakers'ın ona ödeyebileceğini kabul etmeye istekliyse, onu isteyeceklerini biliyorum."

Ibaka sonunda Clippers'la anlaşmaya karar verirken, Lakers kadroya Marc Gasol'u eklemişti.


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