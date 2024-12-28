Hüseyin Yücel'in kardeşinden Serdal Adalı'ya yanıt!

Beşiktaş başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel'in kız kardeşi Begüm Yücel, sosyal medya hesabından Serdal Adalı'ya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Hüseyin Yücel'in kardeşinden Serdal Adalı'ya yanıt!
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28 Aralık 2024 22:17
Beşiktaş başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel'in kız kardeşi Begüm Yücel, sosyal medya hesabından Serdal Adalı'ya yanıt verdi.

İşte Begüm Yücel'in paylaşımı:

"EĞİTİM VE NEZAKET KENDİNİ BELLİ EDEN ERDEMLERDİR"

"Sayın Serdal Adalı, neden sponsorluk sürecini engelledikten sonra "yalan, dolan" gibi ağır ve yakışıksız bir ithamda bulunuyorsunuz?"

"Ayrıca, neden bu konuda canlı yayına çıkmaktan kaçınıyorsunuz? Eğitim ve nezaket, her durumda kendini belli eden çok değerli erdemlerdir."

Begüm Yücel'in paylaşımı:



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