15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
1-0
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
1-1
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
3-288'
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0
15 Eylül
Como-Genoa
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
1-0
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
0-0
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
0-1
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
1-3
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
1-1
15 Eylül
Almere-Eindhoven
5-0
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
1-274'
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
1-1
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-1
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Hüseyin Eroğlu: "Pes etmeyeceğiz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Rizespor mağlubiyeti sonrası konuştu.

15 Eylül 2025 23:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hüseyin Eroğlu: 'Pes etmeyeceğiz'
Trendyol Süper Lig'inin 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 1- 0 yenilen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün berabere kalsalar da üzülecekleri bir maç olduğunu ifade eden Eroğlu, oyuncuların maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiğini belirtti.

Derslerine iyi çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, "Baskıları kırarak rakibin geri koşmasını sağladık ve topun bizde kalmasını sağladık. Sadece pozisyon anlamında belki çok daha üretken olabilirdik. Bu da normal. Yeni aramıza katılan oyuncularımız var. Bahane anlamında söylemiyorum. Bilgi anlamında söylüyorum. Ön taraf ilk defa bugün birlikte oynadı. Orta sahada değişen oyuncularımız var, yetiştiremediğimiz transferler var. Rakibi kalemizden uzak tuttuk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı." diye konuştu.


"Maçın son dakikasında penaltı golünü atsak en azından berabere bitecekti." ifadesini kullanan Eroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gaziantep maçında son dakika yaptırdığımız penaltıyla kaybetmiştik. Bugün de penaltı atamadan kaybettik. Oyuncularım iyi mücadele ortaya koydu. Karşımıza geçen seneden kadrosu olan hem kadro genişliği hem derinliği olan bir takım vardı. Biz de gerçekten bugün iyi oyun ortaya koyduk ama futbol maalesef skor oyunu. Skor alman gerekiyor. En azından kaybetmemen gerekiyor. Biz de milli arada aslında iyi çalıştık dersimize ama sonuca yansıtamadık. Bugünden dersler çıkaracağız. Futbol anlar oyunu. 90'ıncı dakikada maçı kaybediyorsun. Biz kaybettik, üzgünüz. Hemen toparlanmamız gerekiyor. Pes etmeyeceğiz ve daha çok çalışacağız ve çok başarılı olacağız. Takıma katılacak arkadaşlarla artık skorlar almaya başlayacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
