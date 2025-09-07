Hüseyin Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!

"Hakan'ın 5 yaşından 12 yaşına kadar ilk hocası bendim. Bu ülkeye bir lider ve kaptan yetiştirdim, ülkemiz de Hakan'ın kıymetini bilsin. Hakan, ülkesine ve takım arkadaşlarına faydalı olmaya çalışıyor." dedi.



"HAKAN ŞU ANDA KULÜBÜNDEN MEMNUN"



"Hakan Çalhanoğlu, Süper Lig'e ne zaman gelir?" sorusuna Hüseyin Çalhanoğlu, "Allah bilir. Hakan şu anda kulübünden memnun, Inter'de devam ediyor." şeklinde yanıt verdi.



"TRANSFER SÖZ KONUSU DEĞİL"





Hüseyin Çalhanoğlu, "Hakan'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz? şeklinde gelen soruya şöyle yanıt verdi:



"Geleceği mükemmel. Zaten Inter'de iki yıl daha sözleşmesi var. Transferi söz konusu değil."

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, transfer dedikodularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Milli takımla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Hüseyin Çalhanoğlu,