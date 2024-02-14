Hull deplasmanda geriden gelerek kazandı

Championship 32. hafta karşılaşmasında Hull City konuk olduğu Rotherham'ı 2-1 mağlup etti.



Hull City'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Cameron Humphreys (KK) ve 75. dakikada Noah Ohio, Rotherham'ın golünü 4. dakikada Christ Junior Tiehi kaydetti.



Hull City'de Milli oyuncularımızdan Ozan Tufan 68. dakikada oyuna dahil olurken Abdülkadir Ömür karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Hull bu galibiyetle puanını 48'e çıkarırken, Rotherham ise 19 puanda kaldı.



Hull City bir sonraki karşılaşmasında Huddersfield deplasmanına giderken, Rotherham evinde Watford'u konuk edecek.



