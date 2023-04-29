Hull City üstünlüğünü koruyamadı!

Champhionship 45. hafta maçında Hull City, sahasında Swansea City ile 1-1 berabere kaldı.
Champhionship 45. hafta maçında Hull City, sahasında Swansea City ile karşılaştı.
The MKM Stadium'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Hull City 3. dakikada Cabango'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 39. dakikada Cundle eşitliği yakaladı.
Hul City'de Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı.
Swansea City ligde 4 maç sonra puan kaybetti. HUll City bu sonuçla puanını 57 yaptı. Swansea City ise 63'e çıkardı.
Champhionship 45. hafta maçında Hull City, sahasında Swansea City ile karşılaştı.
The MKM Stadium'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Hull City 3. dakikada Cabango'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 39. dakikada Cundle eşitliği yakaladı.
Hul City'de Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı.
Swansea City ligde 4 maç sonra puan kaybetti. HUll City bu sonuçla puanını 57 yaptı. Swansea City ise 63'e çıkardı.
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