Hull City üstünlüğünü koruyamadı!

Champhionship 45. hafta maçında Hull City, sahasında Swansea City ile 1-1 berabere kaldı.



Champhionship 45. hafta maçında Hull City, sahasında Swansea City ile karşılaştı.



The MKM Stadium'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Hull City 3. dakikada Cabango'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 39. dakikada Cundle eşitliği yakaladı.



Hul City'de Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı.



Swansea City ligde 4 maç sonra puan kaybetti. HUll City bu sonuçla puanını 57 yaptı. Swansea City ise 63'e çıkardı.





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