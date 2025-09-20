20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
1-028'
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
0-013'
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-290'
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1DA
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
0-027'
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-128'
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
1-128'
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
2-1DA
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-2DA
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Hull City, evinde Southampton'ı rahat geçti!

İngiltere Championship 6. haftasında Hull City, evinde Southampton'u 3-1 mağlup etti.

calendar 20 Eylül 2025 18:57 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 19:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Championship'in 6. hafta karşılaşmasında Hull City, evinde Southampton'u ağırladı.

MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hull City, 3-1 kazanmayı başardı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kyle Joseph, 59. dakikada John Lundstram ve 70. dakikada Oliver McBurnie attı.

Deplasman ekibinin tek golünü ise 90+5. dakikada Adam Armstrong attı.

Karşılaşmada ikinci golü kaydeden John Lundstram, Hull City kariyerindeki ilk golü kaydetti.


Turuncu-siyahlılarda Amir Hadziahmedovic ve John Lundstram ilk 11'de başlarken, Enis Destan ise yedek başladığı karşılaşmada 82. dakikada John Lundstram yerine oyuna girdi. Hadziahmetovic, karşılaşmanın 62. dakikasında oyundan çıktı.

Galatasaray'dan Southampton'a giden Elias Jelert ise 83. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte ligde ikinci galibiyetin alan Hull City, puanını 8'e çıkardı. Southampton ise 6 puanda kaldı.

Ev sahibi ekibi gelecek hafta Watford'a konuk olurken, Southampton evinde Middlesbrough'u ağırlayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
