Hull City, evinde Southampton'ı rahat geçti!

İngiltere Championship'in 6. hafta karşılaşmasında Hull City, evinde Southampton'u ağırladı.MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hull City, 3-1 kazanmayı başardı.Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kyle Joseph, 59. dakikada John Lundstram ve 70. dakikada Oliver McBurnie attı.Deplasman ekibinin tek golünü ise 90+5. dakikada Adam Armstrong attı.Karşılaşmada ikinci golü kaydeden, Hull City kariyerindeki ilk golü kaydetti.Turuncu-siyahlılarda Amir Hadziahmedovic ve John Lundstram ilk 11'de başlarken, Enis Destan ise yedek başladığı karşılaşmada 82. dakikada John Lundstram yerine oyuna girdi. Hadziahmetovic, karşılaşmanın 62. dakikasında oyundan çıktı.Galatasaray'dan Southampton'a giden Elias Jelert ise 83. dakikada oyuna girdi.Bu sonuçla birlikte ligde ikinci galibiyetin alan Hull City, puanını 8'e çıkardı. Southampton ise 6 puanda kaldı.Ev sahibi ekibi gelecek hafta Watford'a konuk olurken, Southampton evinde Middlesbrough'u ağırlayacak.