Hull City'den taraftarları için tarihi karar

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, taraftarları için önemli bir karar aldı.



Kulüp, sezonun kalan bölümünde deplasman maçlarına taraftarlarının ücretsiz olarak götürüleceğini açıkladı.



Kulübün sahibi olan Acun Ilıcalı açıklamasında, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik. Şu anda insanlar için oldukça zor bir zaman olduğunu biliyoruz ve Noel her zaman pahalı bir dönemdir. Eğer onlara yardım edebilirsek, doğru bir şey yapmış oluruz" dedi.



"İNGİLTERE TARİHİNDE BİR İLK"



Daha önce kullandığı kulüp için kullandığı "Bir aile, bir rüya" sözlerine atıfta bulunan Ilıcalı, "Bunları söylediğimizde gerçekten ciddiyiz. Birçok taraftar, tren eksikliği nedeniyle deplasman maçlarına gitmek için bizimle temasa geçiyordu. Taraftarımızı elimden geldiğinde desteklemek ve mümkün olduğu kadar çok insanı Liam ve çocukları desteklemek için maçlara götürmeye teşvik etmek istiyorum. Birmingham ve Wigan deplasmanlarında atmosfer şaşırtıcıydı ve iki maçta da takımı galibiyet almaya motive etti" sözlerini kullandı.



Başarılı iş insanı ayrıca, bu kararının ardından taraftarlardan çok sayıda güzel mesaj aldığını söyledi.



Öte yandan Hull City taraftarları da, bu kararın ardından kulübün hesaplarına çok sayıda mesaj gönderdi. Taraftarlar, Acun Ilıcalı'nın kararı için "İngiltere tarihinde bir ilk" yorumlarını yaptı.









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