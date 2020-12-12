Hulk, Premier Lig ekibine önerildi

34 yaşındaki Brezilyalı Hulk, Çin'deki takımı Shanghai SIPG'den ayrıldığını açıkladı.



Bir sonraki adresi merak edilen yıldız oyuncu için transfer önerileri de hemen ardı ardına gelmeye başladı.



WOLVES İLGİLENİYOR



Wolverhampton, Arsenal maçında kafatası kırıldığı için bir süre sahalardan uzak kalacak olan yıldız forveti Raul Gimenez'in yerini doldurmak istiyor.



Premier Lig ekibi, bu süredeki boşluğu tecrübeli Brezilyalı Hulk ile kapatmak istiyor.



Hulk'un Çin'de takımından haftalık 385 bin pound gibi astronomik bir bedel aldığı konuşuluyordu. Shanghai takımıyla 145 maça çıkan yıldız oyuncu, 76 gol kaydetmişti.



