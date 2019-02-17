Trabzonspor'un Alanyaspor'a 2-0 yenildiği karşılaşmada bir penaltı kaçıran Hugo Rodallega sosyal medyada sert şekilde eleştirilirken, Kolombiyalı golcü, taraftarlara verdiği cevaplarla şok etti.Sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımla özür dileyen Rodallega, bordo-mavili taraftarların kendisine "Evine dön" şeklindeki mesajlarına cevap verdi.Trabzonspor'un golcü ismi Rodallega, taraftarların mesajlarına "Yakında", "Haziran'da" gibi ifadeler kullanarak sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirtti.Bu arada Hugo Rodallega'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.