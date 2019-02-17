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Hugo Rodallega'dan transfer sinyali; 'Yakında..'

Trabzonspor'un Alanyaspor'a yenildiği maçta penaltı kaçıran Hugo Rodallega, sosyal medyadan özür diledi. Taraftarların 'Evine dön' tepkisi üzerine 'Yakında' cevabını verdi.

Kaynak: Sporx.com
Hugo Rodallega'dan transfer sinyali; 'Yakında..'
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17 Şubat 2019 23:02
Trabzonspor'un Alanyaspor'a 2-0 yenildiği karşılaşmada bir penaltı kaçıran Hugo Rodallega sosyal medyada sert şekilde eleştirilirken, Kolombiyalı golcü, taraftarlara verdiği cevaplarla şok etti.

Sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımla özür dileyen Rodallega, bordo-mavili taraftarların kendisine "Evine dön" şeklindeki mesajlarına cevap verdi.

Trabzonspor'un golcü ismi Rodallega, taraftarların mesajlarına "Yakında", "Haziran'da" gibi ifadeler kullanarak sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirtti.

Bu arada Hugo Rodallega'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.




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