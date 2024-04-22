Eski NBA yıldızı Dwight Howard, Los Angeles Lakers'a playofflarda yardımcı olması için ekibin kendisine bir şans daha vermesi gerektiğini ima etti.



Lakers, 2024 playoffları ilk turundaki rakibi olan Denver Nuggets'a karşı, serinin 1. maçı da dahil olmak üzere art arda dokuz yenilgi almıştı.



Howard, Los Angeles'ın Denver'a karşı yaşadığı sıkıntıların çözümüne yardımcı olabileceğine inanarak, X (Twitter) üzerinden Lakers'ın yıldızı LeBron James'ten bir yaş daha genç olduğunu vurguladı:



"LeBron 39, ben ise 38 yaşındayım! Hâlâ da formdayım. Hepiniz bunun 3 yıl önce olduğunu söylüyorsunuz ama ben hâlâ formdayım."



"Superman" lakaplı Howard, en son 2020 Batı Konferansı Finallerinde Jokic ile karşı karşıya gelmiş ve bu seride ortalama 20,2 dakika süre alarak, Jokic'in üretimini maç başına 21,8 sayı, 7,2 ribaund ve 5,0 asistle sınırlamıştı.





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