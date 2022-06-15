Hollanda son dakikada 3 puanı aldı

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Hollanda, Galler'i konuk etti.



De Kuip'te oynanan karşılaşmayı Hollanda son dakika golüyle 3-2 kazanmayı başardı.



Maçın 17. dakikasında Lang ve 23. dakikasında Gakpo'nun golleriyle farkı ikiye çıkaran Hollanda'ya Galler'in yanıtı 26'da Johnson'la oldu ve ilk yarı 2-1 sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da kazanmak için büyük direnç gösterdi ve maçın son dakikaları büyük heyecan içinde geçti. 90+2'de Gareth Bale maça eşitliği getiren golü atarken 90+3'te ise sahneye çıkan Depay, Hollanda'ya galibiyeti getiren isim oldu.



Bu sonuçla Hollanda, 10 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Galler ise 4. maçında 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.





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