Hollanda'da Türk derbisinde kazanan yok

Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında Feyenoord ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi. De Kuip'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Fortuna Sittard, 9. dakikada Inigo Cordoba'nın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Feyenoord, 46. dakikada Javairo Dilrosun'un golüyle eşitliği sağladı.



Feyenoord'da forma giyen milli oyuncumuz Orkun Kökçü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Fortuna Sittard forması giyen bir diğer milli oyuncumuz Burak Yılmaz ile birlikte Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan da maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiler.



Fortuna Sittard, bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve puanını 12'ye yükseltti. Feyenoord'un ise 2 galibiyetlik serisi sona erdi ve puanını 24 yaptı.



Feyenoord, gelecek hafta Volendam'a konuk olacak. Fortuna Sittard ise Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek.





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