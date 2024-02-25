Hollanda'da haftanın maçında kazanan AZ Alkmaar

Eredivisie 23. haftanın nefesleri kesen maçında AZ Alkmaar, Ajax'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hollanda'da haftanın maçında kazanan AZ Alkmaar
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25 Şubat 2024 20:41
Eredivisie 23. hafta maçında AZ Alkmaar ile Ajax karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı AZ Alkmaar 2-0 kazandı. 

AZ Alkmaar'a  galibiyeti getiren golleri 7 ve 67. dakikada Ruben van Bommel kaydetti.

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, 1.5 yıl sonra sahaya çıkarak karşılaşmanın 36. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, puanını 42 yaptı. Ajax ise 36 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek. Ajax, sahasında Utrecht'i ağırlayacak.

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