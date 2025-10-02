01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
2-1
01 Ekim
Villarreal-Juventus
2-2
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
2-0
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
1-1
01 Ekim
AS Monaco-M.City
2-2
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
4-1
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-2

Hojlund coştu, Napoli kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Napoli, sahasında Sporting'i 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Napoli, sahasında Sporting'i konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Napoli, 2-1 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 36 ve 79. dakikalarda Rasmus Hojlund attı. Sporting'in tek golü 62. dakikada penaltı noktasından Luis Suarez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Sporting ise ilk puan kaybını yaşadı.

Devler Ligi'nin üçüncü haftasında Napoli, PSV'ye konuk olacak. Sporting, Marsilya'yı konuk edecek.


