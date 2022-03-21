Hırvatistan'da 5 milli boksör finalde

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5 milli sporcu finale yükselirken, 5 milli boksör de bronz madalya aldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hırvatistan'da 5 milli boksör finalde
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21 Mart 2022 00:23
Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5 milli sporcu adını finale yazdırdı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda 48 kiloda Erivan Barut, 52 kiloda Hatice Akbaş, 63.5 kiloda Gizem Özer, erkeklerde ise 54 kiloda Samet Gümüş, 63.5 kiloda da Kerem Özmen finale yükseldi.

Yarı final müsabakalarında Erivan, İtalyan Erika Prisciandaro, Hatice, Macar Monika Hajnalka Sipos, Gizem, Finlandiyalı Naiimo Bulhan, Samet, İrlandalı Dylan James Eagleson, Kerem de Gürcü Lasha Gagnidze'yi mağlup etti.

Şampiyonada yarı final maçlarını kaybeden Gizem En, Mehmethan Çınar, Tahir Taha Akkoyun, Nurullah Oyan ve Emir Büyükdağ ise bronz madalya aldı.

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