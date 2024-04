Hikmet Karaman: ''Yaşanan olaylar Fenerbahçe'yi pozitif etkiledi''

Adana Demirspor teknik direktörü Hikmet Karaman, 4-2 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.



Hikmet Karaman maçı değerlendirerek, "Yediğimiz gollere baktığımızda oyuncularımın üzerinde fazla kritik yapmak istemiyorum. 3-2'den sonra yediğimiz gol ve ondan öncesi... 3-3 yapabiliriz diye düşünürken, 4'ü yedik. Bu kırılma noktası. Maçın başı beklediğimiz gibi geçti. O ara kırılganlık yaşadık ama 1-1'den sonra oyun dengelendi. İkinci yarıya da iyi başladık. Ancak basit goller yedik. Şampiyonluğa oynayan takımlara karşı basit gol yememelisin. Dördüncü golden sonra olay bitti. Kaybettik, zaman zaman iyi şeylerimiz var. Kendi işimize bakacağız." yorumunu yaptı.



Sözlerine devam eden Karaman, ''Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası var ama biz kendi işimize bakıyoruz. İyi şeyler yapmak istiyoruz. Oyuncuları geliştirmek istiyoruz. Eleştirilecek taraflarımız var. Arayı iyi değerlendireceğiz. Futbol olarak iki takım adına alkışlanacak bir oyun var.'' dedi.



Hikmet Karaman son olarak, "Yaşanan olaylar Fenerbahçe'yi pozitif etkiledi. Mesela Dzeko ve Tadic'in diğer maçlara göre çok daha farklı, çok daha iyi oynadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, mücadelenin tempolu geçtiğini belirtti.



Fenerbahçe'nin ilk yarım saatlik bölümde baskılı oynadığına dikkati çeken Karaman, "Bu bölümde bizim de çok top kaybımız vardı. 1-1'den sonra yediğimiz goller, kırılma noktaları vardı. 3-2'den sonra her an gol atabileceğimizi düşünüyorduk ama dördüncü golü yedik. Şimdi lige bir ara verilecek, bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Yenilen hatalı goller hakkında da konuşan Hikmet Karaman, şöyle devam etti:



"Özellikle gol yediğinde bu kadar basit gol yemeyeceksin. Bu, takımı da demoralize ediyor, kaleciyi de. Faul atışındaki topu çok rahatlıkla alabilecek bir kaleciydi. Aklı yediği golde olduğu için golü yedi. Nani atsa durum 4-3 olacaktı. Diğer kalecimiz devam etseydi farklı da olabilirdi, belki o da gol yiyebilirdi. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe'yle arada büyük fark var. Bu yüzden basit hatalar yapmamak gerekiyor. Oyunun genelinde iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum."



Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulun sarı-lacivertli futbolcuları pozitif etkilediğinin altını çizen Hikmet Karaman, özellikle Dzeko ve Tadic'in önceki maçlara göre çok daha etkili ve iyi oynadıklarını dile getirdi.



Karaman son olarak Oosterwolde'nin sarı kart gördüğü pozisyonun penaltı olup olmadığıyla ilgili görüşünün sorulmasına şu cevabı verdi:



"Pozisyonu tekrar izleme şansım olmadı. VAR'ın başında bir sürü adam var, pozisyon içeride mi, dışarıda mı onlar doğru karar verecek. Bana göre hakemleri tartışırken esas tartışılması gereken VAR'ın başındakiler. O pozisyonda frikik atışını da çok iyi kullandık ama kaleci İrfan Can Eğribayat çok iyi çıkardı. İrfan o topu çıkardı ama bizim yediğimiz gollere bakınca, skorun etkilendiğini görüyoruz."





