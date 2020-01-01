Hidayet Türkoğlu'nden Kobe açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, uzun yıllar karşılıklı oynadığı Kobe Bryant'ın ölümü ile ilgili üzüntülerini dile getirdi.



Türkoğlu, karşıklı oynadığı ve iyi diyalogları olduğunu söyledi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından kelimelerin boğazına dizildiğini söyleyerek ABD'de gerçekleştirilecek törenlere katılmak istediğini de söyledi.



Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



"İnanın insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Kelimeler tıkanıyor. Yakından tanıyan ve karşılıklı 15 yıl oynayan birisi olarak, çoğu zaman da iyi mücadele sergileyen insanlar olarak bu süreci kabullenmek kolay değil. O efsaneye karşı bir türlü kendi açımdan başarı elde edememiştim. Ona karşı oynamak benim için hep özeldi. NBA finallerinde karşılaşmamız daha da yakınlaşmamızı sağladı. Diyaloglarımız artmıştı. Çok üzgünüm"



"Amerika'daki yakınlarımızla, avukatlarımızla, menajerlerimizle görüşüyoruz. Yapılacak törende ben de Amerika'da olmak isterim."



