Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Hidayet Türkoğlu'nden Kobe açıklaması

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant'ın vefat haberinin ardından konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, uzun yıllar karşılıklı oynadığı Kobe Bryant'ın ölümü ile ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Türkoğlu, karşıklı oynadığı ve iyi diyalogları olduğunu söyledi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından kelimelerin boğazına dizildiğini söyleyerek ABD'de gerçekleştirilecek törenlere katılmak istediğini de söyledi.

Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İnanın insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Kelimeler tıkanıyor. Yakından tanıyan ve karşılıklı 15 yıl oynayan birisi olarak, çoğu zaman da iyi mücadele sergileyen insanlar olarak bu süreci kabullenmek kolay değil. O efsaneye karşı bir türlü kendi açımdan başarı elde edememiştim. Ona karşı oynamak benim için hep özeldi. NBA finallerinde karşılaşmamız daha da yakınlaşmamızı sağladı. Diyaloglarımız artmıştı. Çok üzgünüm"

"Amerika'daki yakınlarımızla, avukatlarımızla, menajerlerimizle görüşüyoruz. Yapılacak törende ben de Amerika'da olmak isterim."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal