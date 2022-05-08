Hidayet Türkoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Anneler; geçmişi, bugünü ve geleceği şekillendiren en önemli faktör, toplumumuza yön veren nesillerin mimarlarıdır. Kaç yaşında olursak olalım, ihtiyaç duyduğumuz anda yanımızda olan annelerimizin şefkatli kolları en güçlü yaşam enerjimiz olmuştur. Sonsuz ve karşılıksız sevginin ispatı annelerimize minnetimizi bir güne sığdıramayız ama bu kıymetli günü onları mutlu etmek için değerlendirebiliriz. Başta annem ve eşim olmak üzere, merhametin ve fedakarlığın hayatımızdaki simgesi tüm annelerin Anneler Günü'nü içtenlikle kutlarım."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ