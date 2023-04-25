Hentbolda Tunus ve Karadağ'a kaybettik

17 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Tunus'a 20-15, Karadağ'a 23-20 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Hentbolda Tunus ve Karadağ'a kaybettik
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25 Nisan 2023 23:02
17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda bugün oynadığı iki maçı kaybetti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Tunus'ta düzenlenen 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda A Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında ev sahibi Tunus'a 20-15 yenildi.

İkinci maçını Karadağ ile oynayan milli takım, rakibine 23-20 mağlup oldu.

Türkiye, kupada çarşamba İtalya ile karşılaşacak.

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