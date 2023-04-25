Hentbolda Tunus ve Karadağ'a kaybettik

17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda bugün oynadığı iki maçı kaybetti.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Tunus'ta düzenlenen 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda A Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında ev sahibi Tunus'a 20-15 yenildi.



İkinci maçını Karadağ ile oynayan milli takım, rakibine 23-20 mağlup oldu.



Türkiye, kupada çarşamba İtalya ile karşılaşacak.





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