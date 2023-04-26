Hentbolda milliler, Portekiz'e mağlup oldu!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 5. maçında Portekiz'e 37-35 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda milliler, Portekiz'e mağlup oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2023 23:01
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 5. maçında Portekiz'e 37-35 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını, 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile başkent Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Salonu'nda oynayacak.

Salon: THF Ankara

Hakemler: Wiliam Weijmans, Rick Wolbertues (Hollanda)

Türkiye: Enis Harun Hacıoğlu 4, Çetin Çelik, Durmuş Ali Tınkır 2, Fatih Çalkamış 1, Doruk Pehlivan 2, Baran Nalbantoğlu 1, Taner Günay, Halil İbrahim Öztürk 5, Eray Karakoç 1, Şevket Yağmuroğlu 1, Alper Aydın 3, Samet Kanberoğlu 4, Ramazan Döne 6, Koray Ayar 4, Gökay Bilim, Mehmet Emre 1

Portekiz: Sousa Tiago 1, Miguel Martins 7, Andre Gomes 2, Salvador 4, Gustavo Capdeville, Patricio Lopes 6, Francisco Tavares 5, Pedro Oliveira, Joaquim Nazare 1, Andre Sousa 1, Antonio Aires 6, Maria Da Silva, Ricardo Brandao 2, Ricardo Marinho 2, Diogo Valerio

İlk yarı: 14-19

İki dakika cezası alanlar: Çetin Çelik , Fatih Çalkamış (2), Doruk Pehlivan (2), Alper Aydın, Koray Ayar (Türkiye), Patricio Lopes, Joaquim Nazare (Portekiz)

Kırmızı Kart: Doruk Pehlivan (Türkiye)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery