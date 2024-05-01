Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde play-off programı açıklandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediyespor'un birinci olarak tamamladığı Kadınlar Süper Ligi normal sezonunu 1, 2, 3 ve 4'üncü sırada tamamlayan takımlar play-off şampiyonluk etabında oynayacak.



Normal sezonu 5, 6, 7 ve 8'inci sırada tamamlayan takımlar ise play-off sıralaması için maç yapacak.



Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off şampiyonluk etap programı şöyle:



9 Mayıs Perşembe:



17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)



10 Mayıs Cuma:



13.30 Konyaaltı Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)



11 Mayıs Cumartesi:



17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)



12 Mayıs Pazar:



19.00 Konyaaltı Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)



14 Mayıs Salı (Gerekirse):



15.00 Kastamonu Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Kastamonu)



15 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):



17.00 Yenimahalle Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU