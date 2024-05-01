Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde play-off programı açıklandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediyespor'un birinci olarak tamamladığı Kadınlar Süper Ligi normal sezonunu 1, 2, 3 ve 4'üncü sırada tamamlayan takımlar play-off şampiyonluk etabında oynayacak.
Normal sezonu 5, 6, 7 ve 8'inci sırada tamamlayan takımlar ise play-off sıralaması için maç yapacak.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off şampiyonluk etap programı şöyle:
9 Mayıs Perşembe:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
10 Mayıs Cuma:
13.30 Konyaaltı Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
11 Mayıs Cumartesi:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
12 Mayıs Pazar:
19.00 Konyaaltı Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
14 Mayıs Salı (Gerekirse):
15.00 Kastamonu Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Kastamonu)
15 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):
17.00 Yenimahalle Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediyespor'un birinci olarak tamamladığı Kadınlar Süper Ligi normal sezonunu 1, 2, 3 ve 4'üncü sırada tamamlayan takımlar play-off şampiyonluk etabında oynayacak.
Normal sezonu 5, 6, 7 ve 8'inci sırada tamamlayan takımlar ise play-off sıralaması için maç yapacak.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off şampiyonluk etap programı şöyle:
9 Mayıs Perşembe:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
10 Mayıs Cuma:
13.30 Konyaaltı Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
11 Mayıs Cumartesi:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
12 Mayıs Pazar:
19.00 Konyaaltı Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
14 Mayıs Salı (Gerekirse):
15.00 Kastamonu Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Kastamonu)
15 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):
17.00 Yenimahalle Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
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