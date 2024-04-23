Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta maçları yapılacak

Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak 22. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Yenişehir)
13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)
18.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
18.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Serdivan)
19.00 Beşiktaş Safi Çimento-Bahçelievler Belediyespor (Süleyman Seba)
Normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, "play-off şampiyonluk etabı"nda mücadele edecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Yenişehir)
13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)
18.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
18.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Serdivan)
19.00 Beşiktaş Safi Çimento-Bahçelievler Belediyespor (Süleyman Seba)
Normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, "play-off şampiyonluk etabı"nda mücadele edecek.
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