Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta maçları yapılacak

Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon, 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak 22. hafta maçlarıyla sona erecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta maçları yapılacak
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23 Nisan 2024 12:02
Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak 22. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Yenişehir)

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)

18.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

18.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Serdivan)

19.00 Beşiktaş Safi Çimento-Bahçelievler Belediyespor (Süleyman Seba)

Normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, "play-off şampiyonluk etabı"nda mücadele edecek.

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