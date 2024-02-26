Miami Heat'in gelecekte All-Star Hafta Sonu'na ev sahipliği yapmasıyla ilgili yakın zamanda NBA ile "diyalog halinde olduğu" iddia edildi.



Miami Herald'dan Anthony Chiang'ın haberine göre, Heat ve NBA yakın zamanda Miami'de All-Star Hafta Sonu'na ev sahipliği yapılması üzerine konuştu:



"Duruma aşina olan kaynaklara göre, Heat ile NBA arasında yakın zamanda All-Star Hafta Sonu'nun Miami'de gelecekte bir noktada düzenlenmesi olasılığı konusunda bir diyalog yaşandı. Ancak bu görüşmelerde henüz fazla ilerleme kaydedilmedi."



Lig yakın zamanda 2024 NBA All-Star Hafta Sonu'nu Indianapolis'te düzenlemişti ve 2025 All-Star Hafta Sonu'nun ise San Francisco'da gerçekleşmesi planlanıyor.





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