Heat ve NBA, All-Star Hafta Sonu ile ilgili "diyalog halinde"

Miami Heat'in gelecekte All-Star Hafta Sonu'na ev sahipliği yapmasıyla ilgili yakın zamanda NBA ile "diyalog halinde olduğu" iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Heat ve NBA, All-Star Hafta Sonu ile ilgili 'diyalog halinde'
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26 Şubat 2024 13:51
Miami Heat'in gelecekte All-Star Hafta Sonu'na ev sahipliği yapmasıyla ilgili yakın zamanda NBA ile "diyalog halinde olduğu" iddia edildi.

Miami Herald'dan Anthony Chiang'ın haberine göre, Heat ve NBA yakın zamanda Miami'de All-Star Hafta Sonu'na ev sahipliği yapılması üzerine konuştu:

"Duruma aşina olan kaynaklara göre, Heat ile NBA arasında yakın zamanda All-Star Hafta Sonu'nun Miami'de gelecekte bir noktada düzenlenmesi olasılığı konusunda bir diyalog yaşandı. Ancak bu görüşmelerde henüz fazla ilerleme kaydedilmedi."

Lig yakın zamanda 2024 NBA All-Star Hafta Sonu'nu Indianapolis'te düzenlemişti ve 2025 All-Star Hafta Sonu'nun ise San Francisco'da gerçekleşmesi planlanıyor.

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