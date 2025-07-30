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Heat, Terry Rozier için takas aradı ama sonuç alamadı

Miami Heat, The Stein Line'dan Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre, bu yaz Terry Rozier'ı takas etme olasılıklarını araştırdı.

calendar 30 Temmuz 2025 12:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Heat, Terry Rozier için takas aradı ama sonuç alamadı
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Miami Heat, The Stein Line'dan Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre, bu yaz Terry Rozier'ı takas etme olasılıklarını araştırdı.

Kulüp, Rozier ile Marcus Smart arasında bir takas senaryosunu Washington Wizards ile görüştü. Ancak bu hamlenin açık bir "gelişim" sağlayıp sağlamayacağı konusunda kesin bir görüş birliği sağlanamadı.

Rozier hakkında şu anda bahis usulsüzlükleri nedeniyle federal düzeyde bir soruşturma yürütülüyor. Ancak NBA, oyuncunun herhangi bir suistimale karışmadığını ve aklandığını açıkladı.

Rozier geçtiğimiz sezon 10.6 sayı ve 3.7 ribaund ortalamasıyla oynadı.

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