Miami Heat guardı Duncan Robinson'ın, Houston Rockets süperstarı James Harden için muhtemel bir takasta "uzlaşılamayan konu" olduğu bildirildi.



Heat'in Harden'ı alma konusunda büyük bir şansı olsa da, iki tarafın halen muhtemel bir takasın belirli bileşenleri üzerinde pazarlık yaptıkları belirtilmişti.



5 Reasons Sports'tan Ethan J. Skolnick'e göre, Heat büyük bir ısrarla, Harden için yapılacak herhangi bir takasa, Robinson'ı dahil etmemeyi tercih ediyor:



"Heat, Rockets ile aktif görüşmelerde. Ekibin Duncan Robinson'ı herhangi bir paketten uzak tutmaya çalıştığını da doğrulayabilirim.



Houston, Philly'den daha fazlasını almaya çalışmak için bir koz oyunu olarak Simmons haberlerini sızdırmıştı."



Heat, 2017-18 normal sezonun MVP'sini alabilecek takımlar arasında en önde gelen olarak duyurulmuştu.



Robinson, geçtiğimiz sezon takımın tüm beklentileri aşmasına yardımcı olan birkaç genç oyuncudan biriydi. Lige Draftsız girmiş olan Robinson, 2018-19 sezonunda bir çaylak olarak çok az süre bulmuş, ancak geçtiğimiz yıl oldukça başarılı bir üçlük oranıyla, maç başına 13.5 sayı ortalaması kaydetmişti.



Playofflarda yıldız performansı gösteren Robinson, Heat'in NBA Finallerine ulaşmasının temel nedenlerinden biri olarak rol oynamıştı.



