Heat, emektarı Udonis Haslem'ı işe aldı!

Miami Heat'in eski tecrübeli oyuncusu Udonis Haslem'ı basketbol gelişiminden sorumlu başkan yardımcısı olarak işe aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Heat, emektarı Udonis Haslem'ı işe aldı!
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08 Kasım 2023 12:26
Miami Heat'in eski tecrübeli oyuncusu Udonis Haslem'ı basketbol gelişiminden sorumlu başkan yardımcısı olarak işe aldığı bildirildi.

Haslem'ın sorumluluklarının arasında antrenör kadrosuna kaynak olmak, Heat ve G-League takımı Skyforce oyuncularına mentörlük yapmak ve ayrıca organizasyonu toplulukta ve ticari faaliyetlerde temsil etmek yer alıyor.

Heat başkanı Pat Riley, Haslem'ın işe alınmasıyla ilgili "Miami'de doğup büyüyen UD, 20 yıldır Heat'in başarısının ayrılmaz bir parçası oldu. Ait olduğu yer olan Miami'de inanılmaz mirasını geliştirmeye devam etmeyi seçmiş olması harika." şeklinde konuştu.

Haslem, 20 yıllık NBA kariyerinin tamamını Heat'te geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon emekliye ayrılmıştı.

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