Hayri Kozak: 'Hangi masadayız? Seçim kararı alın!'

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Galatasaray Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...



HANGİ MASADAYIZ?



"Çok ciddi ve sarsıntılı günler geçiriyoruz. Sevgili başkanımızın bir kaç hafta önce söylediği bir konuşmayla başlayacağım. 'Futbolda sıkı yönetim ilan edilerek her şey denetlenmeli' diyor başkanımız 'Masadayız' diyor ben hangi masada olduğumuzu anlamadım."



İNŞALLAH SIKINTI OLMAZ



"Takımımız 38 puan eksi 5 averajla 15. sırada. Önümüzde zorlu fikstür var, bu yabana atılmayacak bir pozisyon hala riskteyiz! İnşallah bir sıkıntımız olmaz."



EN BÜYÜK GELİRDEN YOKSUNUZ



"En büyük gelirimiz futbol, futbolun en büyük geliri Avrupa kupaları, demek ki önümüzdeki sezon hayati bir gelirden yoksun kalmış bulunmaktayız."



26 İLE GENÇLEŞME Mİ OLUR?



"Bugün itibarıyla 14 yabancı 15 yerli olmak üzere 29 topçumuz var. Yaş ortalaması 26 imiş. Gençleşme kararı alan Galatasaray Kulübü'nün yaş ortalaması 26 olur mu? Bana göre çok genç değil."



TASARRUF BELİRTİSİ YOK



"Maaş: 487 Milyon TL. Bunlar sadece maaş mevcut futbol takımı kadrosunda. 362 milyon TL bonservis. Bunları toplayınca şu an bizim futbol takımımızın toplam maliyeti 850 Milyon TL. En ufak bir tasarruf belirtisi yok burada! En fazla tasarrufa ihtiyacımız olan dönemde."



YUNUS AKGÜN, EMRE AKBABA MESAJI



"Yeni transferlerimize hızlıca göz atalım. 15 futbolcu transfer ettik bugün. Toplam 950.2 milyon TL taahhüte girmişiz bu oyuncular için. Yaş ortalamaları 24.9 bunların. Yunus Akgün diye bi topçumuz var Süper Lig'in zannediyorum en başarılı futbolcularından, bunu biz geçen sezon verdik, Emre Akbaba'yı da verdik o da harikalar yaratıyor."



SEÇİM KARARI ALIN



"Sayın Başkan 26 mart öncesi istifa dilekçenizi vererek yeniden seçime gitme kararını lütfen açıklayıp rahatlayınız. Peki ibra etmeyecek olanlar sizin reçetiniz hazır mı?"





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