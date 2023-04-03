Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da altın madalya kazandı

Avusturya Açık Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da altın madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2023 01:27
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da düzenlenen turnuvada altın madalya aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre Hatice Kübra İlgün, Avusturya'nın İnnsbruck kentinde 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Avusturya Açık Tekvando Turnuvası'nda kadınlar -57 kiloda şampiyon oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery