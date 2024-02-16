Hatayspor'un rakibi Sivasspor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde çıktığı 25 karşılaşmada 28 puan toplayan ve 14'üncü sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 34 gol gördü.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen Hatay ekibi, 33 puanla 9. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti.
Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde çıktığı 25 karşılaşmada 28 puan toplayan ve 14'üncü sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 34 gol gördü.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen Hatay ekibi, 33 puanla 9. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti.