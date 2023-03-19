Hatayspor'un geri dönüş planı!

Ülkemizden yaşanan deprem felaketi sonrasında 10 ilimiz büyük yıkım yaşadı. Bunlardan biri de Hatay.



Yaşanan deprem felaketi sonrasında Süper Lig'de mücadelesine devam teknik direktör Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor, Sportif Direktör Taner Savut, futbolculardan Christian Atsu, A Takım Malzeme Sorumlusu Onur Akdeniz,U-14 Takımı'ndan oyuncu Hamza Sürer, U15'ten oyuncu Fatih Can, altyapı antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu ve mutfak personeli Suzan Berber, hayatlarını ne yazık ki kaybetti.



10 ilde büyük bir yıkıma neden olan deprem sonrasında TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ve Süper Lig'den Gaziantep FK ile Hatayspor ligden çekilme kararı aldıklarını resmen açıklamıştı. Ligden çekilme kararı sonrasında TFF bu talepleri kabul etti, çekilme kararı alan takımlarla oynanan ve bundan sonraki fikstürde denk gelen takımlarla ilgili 3-0 hükmen galibiyet kararı almıştı.



LİGE NASIL DÖNECEKLER?



Ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor'da yönetim ve teknik ekibin, önümüzdeki aylarda yavaş yavaş futbolla ilgili konuşmalara başlaması bekleniyor. Güney ekibi, hiçbir şekilde kente gelen ya da gelecek yardımlardan bir kuruş bile almak istemiyor. Kulübün önceliği, Hatay'ın bir an önce yeniden ayağa kalkması...



BAŞKA BİR YERE TAŞINABİLİR



Ligden çekilme kararı sonrası oyuncularının kariyerlerine devam etmesi adına büyük bir çaba gösteren Güney ekibi, yeniden sahalara dönmek adına tüm şartları zorlayacak. Ortaya konan fikirler arasında, kulübün futbola dönüşü için başka bir yere taşınması söz konusu. Bu şekilde Hatay'ın, Süper Lig'de temsil edilmesi planlanıyor. Kiralık gönderdiği futbolcularını takımda tutmak isteyen Hatay'a, ligden çekilen diğer kulüplere de yapacağı gibi TFF'nin de, bu süreçte tam destek vereceği öğrenildi.





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