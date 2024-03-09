Hatayspor, Kayserispor'a konuk olacak

Hatayspor, Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü Kayserispor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Kayserispor'a konuk olacak
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09 Mart 2024 17:18
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde topladığı 29 puanla 17. sırada bulunan Hatayspor, 35 puanla 11. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ligin ilk devresinde Mersin'de konuk ettiği rakibine 2-1 yenilmişti.

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