Hatayspor, İstanbul'a geldi

Hatayspor, yaşanan depremin ardından İstanbul'a geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, İstanbul'a geldi
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07 Şubat 2023 22:26
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Atakaş Hatayspor Futbol Takımı, İstanbul'a geldi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki bordo-beyazlı kafile, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Volkan Demirel, "Şu an bir şey söylemek istemiyorum ama iki üç güne detaylı konuşacağım." ifadelerini kullandı. 




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