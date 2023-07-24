Hatayspor, hazırlık maçında Karagümrük'ü mağlup etti!

Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, hazırlık maçında Karagümrük'ü mağlup etti!
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24 Temmuz 2023 19:45
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve VavaCars Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı Hatayspor 2-1 galibiyetle kapattı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan Atakaş Hatayspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fatih Karagümrük, 6. dakikada Can Keleş'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Hatayspor kalecisi Visar Bekaj, 36. dakikada Adem Ljajic'in penaltısında gole izin vermedi.

İkinci yarıda daha atak futbol sergileyen Hatayspor, 60. dakikada Joelson Fernandes, 75. dakikada ise Bertuğ Yıldırım'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.




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