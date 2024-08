Hatayspor'dan hakemlere: ''Dikkatli olun''

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor, maçın ardından karşılaşmanın hakemlerine tepki göstermişti.



Hatayspor, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak VAR hakemlerini daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.



İşte Hatayspor'un o açıklaması;



''Biz, yaşanan deprem felaketi sonrası sahaya sadece 11 futbolcu ile çıkan bir takım değiliz. Her şehir takımı gibi, o şehirde yaşayan herkesin desteği ve ortaya koydukları ruh ile sahaya çıkıyoruz. Ancak bir farkımız var: Bu fark, manen yaralı insanların desteği ile sahada mücadele etmemizdir.



Şehrimizde yaşayan insanlarımızla karşılıklı bir sorumluluk duygusu ile sahada mücadele ediyor ve onlara bir maçlık sürede de olsa psikolojik destek vermeyi, kulübümüzün ve sahada mücadele eden oyuncularımızın en önemli görevlerinden biri olarak görüyoruz. Kulübümüz, verilen her hatalı kararın insanlarımızın psikolojisi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri çok iyi gözlemlemektedir. Bu nedenle, verilen her kararın sağlamasını yapmakla görevli VAR hakemlerini daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.''





