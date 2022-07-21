Hatayspor'da gözler Vranjes transferinde

Yeni sezonda güçlü bir kadro ile girebilmek için bütçeyi de göz önüne alarak dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren Atakaş Hatayspor, rotasını Bosna Hersek Milli Takımı'nın stoperi Ognjen Vranjes'e çevirdi.



Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen 32 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcuya teklif götüren Bordo-Beyazlı kulüp, futbolcudan cevap bekliyor. Fatih Kurucuk'un takımdan ayrılmasının ardından bir stoper daha almayı planlayan yönetim, stoper açığını kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor. AEK ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulanan Ognjen Vranjes, geçtiğimiz sezon AEK forması ile 22 maça çıkan 3 gol attı.



TÜRKİYE'DE ELAZIĞ VE GAZİANTEP'TE FORMA GİYDİ



Atakaş Hatayspor'un kadrosunu katmak istediği defans oyuncusu Ognjen Vranjes, Bordo-Beyazlı kulüple anlaştığı taktirde Türkiye'ye ikinci kez gelmiş olacak. Türkiye'deki futbol kariyerine 2013'te Elazığspor ile başlayan 26 yaşındaki defans oyuncusu, 2014'te transfer olduğu Gaziantepspor'da 25 maçta forma giydi.



(Hatay Söz)





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