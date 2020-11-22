Boupendza'







Rizespor, Gökhan Akkan'ın son saniyelerdeki büyük hatası sonrasında üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 bitti. Maçın en iyi oyuncularından Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kafayla uzaklaştırmak istediği topta boşa çıktı, Hatayspor'da Boupendza topu boş kaleye göndererek skoru 2-2 yapan golü attı!

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor ile Stjepan Tomas'ın takımı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Rizespor'un gollerini 12. dakikada kendi kalesine Mame Biram Diouf ile 64'te Fernando Boldrin kaydetti. Hatayspor'un golleri 35'te Rayane Abid ve 90+7'dedan geldi.Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 12 puana çıkarken, 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Rizespor 12 puana yükselerek 6 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı.Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor BAY geçecek. Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak