Hatay'da liseli bilek güreşçilerinin hedefi milli forma

Hatay'daki Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi beden eğitimi öğretmeni Seçil Yapar, yaklaşık bir yıl önce derslerinde problem yaşayan öğrencileri tespit etti.



Öğrencileri spora yönlendirmek için okulda çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştiren Yapar, 5'i kız 10 öğrencinin bilek güreşinde yetenekli olduklarını keşfederek bu alanda yetişmesini sağladı.



Öğretmenleri sayesinde lisanslı sporcu olan, Engin Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışlara katılan gençler, Türkiye Okul Sporları Federasyonunca geçen yıl 9-10 Aralık'ta Hatay'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Gençler Şampiyonası ile bu yıl düzenlenen okullar arası yerel, bölgesel müsabakalarda 8 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazandı.



Bilek güreşiyle özgüvenleri artan, derslerinde de başarı sağlayan öğrenciler, milli takıma girmeyi hedefliyor.



- "Hedefimiz milli takıma sporcu kazandırmak"



Beden eğitimi öğretmeni Seçil Yapar, AA muhabirine, yatılı olan okullarında öğrencilerin bilek güreşindeki yeteneklerini keşfettikten sonra uzman antrenör eşliğinde çalışmalara başladıklarını söyledi.



Okul yönetiminin de bilek güreşi masası alarak öğrencilerin gelişmesine katkı sağladığını anlatan Yapar, şöyle konuştu:



"Okulumuzda şu anda profesyonel şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin bileklerini ve kol kasalarını güçlendirmek, müsabakalara hazır olabilmelerini sağlamak adına haftanın 3 günü antrenman yapıyoruz. Zaman zaman okul çıkışlarında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimiz geçen yıldan bu yana katıldıkları yerel ve bölgesel müsabakalarda sağ ve sol kolda 8 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Hedefimiz milli takıma sporcu kazandırmak."



Yapar, takımdakilerin yanı sıra okullarındaki diğer öğrencilerin de bilek güreşi sporuna ilgi duymaya başladığını belirtti.



Öğrencilerin bilek güreşinde elde ettiği başarıların derslerine de olumlu katkı sağladığını aktaran Yapar, "Öğrencilerimizin katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılarla özgüvenleri artıyor, derslerine olumlu yönde etki yapıyor. Bilek güreşinde odaklanma çok önemlidir, rakibin hareketleri bazen kışkırtıcı ve dikkatinizi dağıtacak yönde olabiliyor. Bu yüzden bizde odaklanmaya oldukça önem veriyoruz, çünkü karşılaşma bazen bir saniye bile sürebiliyor. Bu nedenle bu spor öğrencilerimizin odaklanma ve dikkatini toplama noktasında da olumlu katkı sağlıyor." diye konuştu.



- Öğrencilerin hedefi Avrupa ve dünya şampiyonlukları



Okulun 10. sınıf öğrencisi Melda Mutlu da öğretmenin yönlendirmesiyle başladığı bilek güreşinde 75 kiloda sağ kolda mücadele ettiğini söyledi.



Zaman içerisinde madalya kazanma hırsının hayatına olumlu yönde katkı sağladığını aktaran Melda, "Bilek güreşinin, derslerimizde ve sınavlarda bile odaklanma konusunda oldukça faydasını gördük. Bilek güreşinden sonra önceki hayatıma göre önemli değişiklikler oldu. Başta ailem karşı çıktı, ancak başarılı olduktan sonra destek vermeye başladılar. 75 kiloda sağ kolda mücadele ediyorum. Bu sporun bize verdiği gurur çok anlamlı oldu. Bundan sonra milli takıma girmek, Türkiye ve dünya şampiyonlukları elde etmek istiyorum." dedi.



Okulun 9. sınıf öğrencisi Nurullah Gül, 60 kiloda ikincilik ve üçüncülük elde ettiğini, hedefinin milli formayı giymek olduğunu belirtti.





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